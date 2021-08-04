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كركور في ” بيت غوتشي”
الممثل المغربي ضمن فريق الفيلم الأجنبي في انتظار المشاركة في “الخيميائي” السينمائي استطاع الممثل المغربي يوسف كركور، أن يضمن مكانا ضمن فريق فيلم سينمائي “بيت غوتشي” للمخرج ريدلي سكوت، وهو العمل المنتظر أن يرى النور شهر نونبر المقبل. وجسد كركور أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم الأجنبي، والذي ينتظر ان يحققأكمل القراءة »
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