أسواق
“المولات”… موسم التخفيضات
انخفاض واضح للأثمان لتعويض خسائر الأشهر السابقة واستغلال لرفع تدابير الحجر تعيش الفضاءات التجارية الكبرى، خلال الأيام الأولى من صيف 2021، على تخفيضات استثنائية، مستغلة تخفيف تدابير الحجر، وعودة مغاربة العالم لأرض وطنهم. وعاينت “الصباح” في جولة قامت بها في “مولات” البيضاء، تخفيض أثمنة أغلب المنتوجات، بما فيها الألبسة، التيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا