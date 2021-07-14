حوادث
انتحار موظفة جماعية باليوسفية
اهتزت اليوسفية، مساء أول أمس (الاثنين)، على وقع حادث مأساوي تمثل في وضع موظفة بمصلحة الجبايات التابعة للجماعة الحضرية لليوسفية حدا لحياتها شنقا. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن الضحية اختفت بشكل مفاجئ عن الأنظار وتم ربط الاتصال بها هاتفيا من قبل أحد أفراد عائلتها دون أن يتلقى ردا، قبل أنأكمل القراءة »
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