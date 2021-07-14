أخطبوط بجلد شفاف رصد باحثون في معهد شميت أوشن الأسترالي أخطبوطا نادرا بجلد شفاف، يمكن رؤية أعضائه الداخلية وجهازه الهضمي، إذ التقطت صوره في أعماق المحيط الهادئ. وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذا المخلوق المذهل، الذي يمكن رؤية أعضائه الداخلية بالعين المجردة، تم رصده مرتين في تلك الرحلة الاستكشافيةأكمل القراءة »
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