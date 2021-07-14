حوادث
سبعة موقوفين في فرار نزيلين
متهمون آخرون يواجهون جريمة المشاركة في تسهيل هروب معتقلين أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، أول أمس (الاثنين)، سبعة موقوفين، ضمنهم نزيلان فرا من محيط محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي. وأوضح مصدر “الصباح” أن معلومات وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة الترابأكمل القراءة »
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