الصباح الفني
تشنويت تحضر لأغنية جديدة
تستعد الفنانة عائشة تشنويت لإطلاق عمل غنائي جديد مازال في طور اللمسات الأخيرة، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة. وأعلنت تشنويت تحضيرها لأغنية جديدة من خلال نشر صورة لها أثناء تسجيلها رفقة فريق العمل داخل أحد الاستوديوهات، على حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وكان آخر الأعمال، التي أطلقتها تشنويت أغنية بعنوان “نكيأكمل القراءة »
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