وطنية
العثماني يحمل “الكتاب” مسؤولية الحراك
هاجم المعارضة وقال إنه لو كان كذابا لما بقي رئيسا للحكومة قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه لو كان كذابا يقدم معطيات مغلوطة، لما بقي في منصبه، ولعاش المغاربة محنا كثيرة، مؤكدا أن المعطيات التي قدمها في البرلمان ليست من نسج خياله، ولكنها مستقاة من بيانات المؤسسات الوطنية المستقلةأكمل القراءة »
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