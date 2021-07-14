الرياضة
الفتح والوداد يفوزان بكأس تنس الطاولة
فاز الفتح الرياضي لتنس الطاولة بكأس العرش لموسم 2020 – 2021، إثر تغلبه في المباراة النهائية، على رجاء بني ملال بـ (3 – 1) الأحد الماضي، بمراكش. وبالنسبة للأناث توج الوداد باللقب، بعد فوزه في النهائي على الفتح بالنتيجة ذاتها، ليرفع الستار على موسم رياضي استثنائي في هذه الرياضة. واعتبرأكمل القراءة »
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