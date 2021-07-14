الصباح الفني
“فاتي أريان” تحط الرحال بالجديدة
عرض مسرحي لجمعية الشعاع عن واقع المرأة في مجتمعات الاستهلاك قدمت جمعية السناء النسائية بتعاون مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة أخيرا، عرضا مسرحيا تحت عنوان، “فاتي أريان”، من تقديم جمعية الشعاع للمسرح من تارودانت. وتابع العرض المسرحي عدد من الطلبة والمهتمين ولم تمنعهم ظروف الجائحة من تأثيث مدرجات مسرحأكمل القراءة »
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