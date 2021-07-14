الرياضة
لجنتان تتبرآن من حصيلة جامعة السلة
تبرأت اللجنة المؤقتة الأولى والثانية لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الحصيلة المالية، أثناء التحقيق مع رئيسيها من قبل الفرقة الوطنية بالبيضاء، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها أندية ضد اللجان المؤقتة المذكورة. وعلمت “الصباح”، أن اللجنة المؤقتة الأولى والثانية تبرأتا من عدم تقديم التقرير المالي، بحكم أنهما لمأكمل القراءة »
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