الرياضة
السوالم يستأنف تداريبه في غشت
يستأنف شباب السوالم الرياضي استعداداته لأول مشاركة في بطولة القسم الأول، انطلاقا من ثاني غشت المقبل. ومنح المدرب رضوان الحيمر عطلة للاعبين، مدتها 19 يوما، بعد انتهاء بطولة الموسم الماضي. وسيشرع شباب السوالم في التداريب، بخوض المرحلة الأولى، التي تمتد أسبوعين بالخيايطة، من أجل استرجاع الطراوة البدنية، وتجميع اللاعبين للاستفادةأكمل القراءة »
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