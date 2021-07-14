أســــــرة
نصائح للتغذية بعد الولادة
المختصون يدعون إلى الحرص على تناول ثلاث وجبات رئيسية ينصح المختصون في مجال التغذية المرأة بعد الولادة، بالحرص على تغذية متوازنة من شأنها أن تساعدها على استعادة رشاقتها والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة. وتعتبر أولى النصائح المهمة التي يقدمها المختصون في التغذية للمرأة بعد الولادة الحرص على تناول ثلاث وجبات رئيسيةأكمل القراءة »
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