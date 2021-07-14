حوادث
“طاكسي” لترويج الشيرا بسلا
أحالت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، على وكيل الملك، أخيرا، أفراد شبكة مخدرات، ضمنها سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، ضبط رفقة شريكيه على متن «طاكسي» في حالة تلبس بحيازة نصف صفيحة من الشيرا ومبلغ مالي وهواتف محمولة بحي تابريكت بالمدينة. وأوضح مصدر مطلع أنأكمل القراءة »
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