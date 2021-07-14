الرياضة
الوداد يفاوض البنزرتي والكعبي
الفريق يواجه المولودية الوجدية في غياب تسعة من لاعبيه قدم الوداد الرياضي عرضا مغريا لمدربه فوزي البنزرتي، من أجل تمديد عقده. وذكر مصدر مطلع أن العروض التي تلقاها المدرب التونسي في الفترة الأخيرة، دفعت الوداد إلى التحرك من أجل إقناعه بالاستمرار، رغم الغموض الذي يلف موقفه، إذ طلب في أكثرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا