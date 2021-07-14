وطنية
بايتاس يهاجم “بيجيدي”
قال إنه لولا تعقل الشركاء لتم سحب الثقة من الحكومة هاجم البرلماني مصطفى بايتاس، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مؤكدا أنه لولا الألطاف الربانية وتعقل شركاء الحزب في الحكومة، وعدم ردهم بالمثل على تصرفات صبيانية، لفقدت حكومة سعد الدين العثماني أغلبيتها وسقطت. وأكد المتحدث نفسه،أكمل القراءة »
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