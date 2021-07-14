أســــــرة
ديكور الطاولات العصرية
يقدم المختصون في مجال الديكور مجموعة من النصائح لاختيار طاولات للصالونات وغرف المعيشة، والتي يمكن اعتماد ألوان وأشكال متنوعة تماشيا مع ديكور الفضاء الذي توضع فيه. ويقول المختصون في الديكور إنه يمكن أن تتوسط غرفة المعيشة، طاولة كبيرة مزودة بأطراف منحنية، مع اختيارها مصنوعة من الخشب، مشيرين إلى أن هذهأكمل القراءة »
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