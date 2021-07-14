الرياضة
منخرطون يطردون رئيس “الكاك”
وجد علي الرماش، رئيس النادي القنيطري، نفسه ممنوعا من ولوج مقر الإدارة، أول أمس (الاثنين)، بعدما قام منخرطون ومستخدمون بتغيير مفاتيحه، حتى لا يتمكن الرئيس الحالي، ومن معه، من مواصلة مهامهم، عقب نزول الفريق القنيطري إلى قسم الهواة. وعلمت «الصباح» أن الرماش غادر المقر، بعدما تعذر عليه الدخول، جراء تغييرأكمل القراءة »
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