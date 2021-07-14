الصباح الفني
“ديستنكت”: “سفري” رحلة البحث عن الحب
طرحت، قبل أيام، أول ألبوم يحمل عنوان “سفري”، فماذا يميز هذا العمل؟ هو ألبوم يضم 14 أغنية، يجمع مجموعة من الأنماط الموسيقية، فهو خليط من الموسيقى المغربية والعربية والأوربية، إذ حرصت على مزجها لتقديم عمل فني ينال إعجاب أكبر عدد من الجمهور. فكل شخص سيجد في ألبومي ما يبحث عنه،أكمل القراءة »
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