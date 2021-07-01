ورزازات .. اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تستعرض حصيلة تدخلاتها

احتضنت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الأربعاء، اجتماعا للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خصص لتقييم عمل الخلية الجهوية والوقوف على المشاكل التي تعترض عملها والبحث عن حلول لمعالجتها.

وهدف هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “ولوج النساء المعنفات إلى العدالة خلال فترة الحجر الصحي”، إلى مناقشة عمل اللجنة في الفترة الماضية وتقييم الإنجازات المحققة وفق الأهداف المسطرة.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عبد اللطيف بلحميدي، خلال هذا الاجتماع، الذي ضم ممثلي قطاعات وزارية وجمعيات عن المجتمع المدني، بالعناية التي توليها المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، للفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف.

وأكد على ضرورة الانخراط الجاد والفعال للجميع في تنزيل كل التوصيات ذات الصلة الرامية إلى حماية وتحصين الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المغربي، تأسيسا لبيئة يسودها الأمان والتماسك والسلم الاجتماعي ونبذ العنف بكافة أشكاله.

وأشار السيد بلحميدي إلى أن رئاسة النيابة العامة أخذت على عاتقها ضرورة التجاوب والتفاعل مع السياسات العمومية، وكذا حماية الحقوق والحريات وتخليق الحياة العامة وحماية الأمن والنظام العام، وحماية أمن المجتمع من الجرائم التي تثير الرعب والفزع بين الناس وحماية بعض الفئات من المجتمع لاعتبارات خاصة، لاسيما النسـاء والأطفال ضحايا العنف بمختلف أنواعه.

وذكر بالتوقيع على إعلان مراكش (8 مارس 2020) للقضاء على العنف ضد النساء والذي تضمن التزامات على عاتق الموقعين عليه، بتنسيق جهودهم والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا توقيع البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضـحايا العنف بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة و وزارة الصحة، وتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي الذي يعد من الأسباب الأساسية لزواج القاصرات.

من جهته، قال عبد الهادي الشفيرة، وهو مساعد اجتماعي بمحكمة الاستئناف بورزازات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات.

وأوضح الشفيرة أن هذا الاجتماع تضمن إلقاء عروض حول موضوع “ولوج النساء المعنفات إلى العدالة خلال فترة الحجر الصحي”، وفتح نقاش حول تقييم حصيلة الأهداف الاستراتيجية للجنة من خلال التقارير المنجزة.