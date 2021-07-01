بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع طفيف

استهلت بورصة البيضاء، تداولاتها، اليوم الخميس ، على ارتفاع طفيف ، بفضل أداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي ربح 0,07 في المائة، إلى 12.417,99 نقطة.

وهكذا ارتفع MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة ب 0,03 في المائة، إلى 1.016,47 نقطة، في حين حقق ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على نحو مستمر 0,08 في المائة، مسجلا 10.098,64 نقطة.

وحقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، 930,91 نقطة ( زائد 0,16 بالمائة).

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية ، تقدم “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15 ” بنسبة 0,15 في المائة، محققا 11.674,91 نقطة، ولم يطرأ أي تغير على مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” ( 10.589,7 ) نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت مناجم ( زائد 3,86 بالمائة) ، ثم ستوكفيس شمال إفريقيا ( زائد 3,86 بالمائة) ، فإقامة دار السعادة ( زائد 2,7 بالمائة).

في المقابل سجلت صوناصيد ( ناقص 1,74 بالمائة) ، متبوعة بأراضي كابيتال ( ناقص 1,22 بالمائة) ، وفيني بروسيت ( ناقص 1,13 بالمائة) .