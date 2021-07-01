انطلاق مرحلة إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- أن مرحلة إعادة التوجيه بالتعليم الثانوي برسم 2021، ستنطلق اليوم الخميس، وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 20 يوليوز الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تدبير مرحلة التوجيه من مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم هذه السنة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها ، أنه يتعين على تلميذات وتلاميذ جميع مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، الراغبين في مراجعة قرارات التوجيه الصادرة في حقهم من طرف مجالس الأقسام، التعبير، خلال الفترة المذكورة، عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية التي يرغبون في إعادة التوجيه إليها على منظومة “مسار” للتدبير المدرسي عبر الرابط https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris، ثم إيداع طلباتهم المستخرجة من فضاء “متمدرس” والموقعة من طرف أولياء أمورهم بداية الدخول المدرسي المقبل لدى الإدارة التربوية بمؤسساتهم الثانوية قصد المصادقة.

وتابع المصدر ذاته أنه يمكن للتلميذات والتلاميذ الراغبين في إعادة التوجيه التواصل مع المستشارين في التوجيه التربوي قصد مساعدتهم على التعبير عن اختياراتهم وتدقيقها بما ينسجم مع مشاريعهم الشخصية.

وأضاف البلاغ أن الوزارة قد اعتمدت خلال الموسم الدراسي 2020-2021، بموجب مقرر وزاري (رقم 013.21 بتاريخ 17 فبراير 2021)، مسطرة جديدة للتوجيه المدرسي والمهني ترتكز على محورية المشروع الشخصي للمتعلم، وذلك تفعيلا لأحكام القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما ما تعلق منها بتجديد الآليات المعتمدة في التوجيه.

وخلص المصدر إلى أنه لمزيد من المعلومات حول الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص، يمكن الاطلاع على المقرر الوزاري المذكور على البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.