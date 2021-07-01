الملك يهنئ الحاكم العام بالنيابة لكندا بعيد بلاده الوطني

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ريتشارد فاغنر، رئيس المحكمة العليا، الحاكم العام بالنيابة لكندا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لريتشارد فاغنر بموفور الصحة والهناء، وللشعب الكندي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ولا يفوتني، بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن ارتياحي للدينامية الواعدة التي ما فتئ بلدانا يضفيانها على تعاونهما الثنائي، مؤكدا لكم استعداد المملكة المغربية الدائم لتعزيز روح التشاور والحوار مع كندا والارتقاء بشراكتهما إلى أعلى المستويات”.