مجتمع
الخيارات الصعبة لحل الأزمة الليبية
الحل بيد الليبيين أنفسهم في إطار توافقات سياسية وتوحيد الجيش الليبي ونزع السلاح الدكتور خالد الشرقاوي السموني * استضافت العاصمة الألمانية مجددا يوم 23 يونيو 2021 أبرز أطراف النزاع الليبي، وبينهم للمرة الأولى الحكومة الانتقالية، في إطار مؤتمر “برلين 2 “حول ليبيا على مستوى وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنيةأكمل القراءة »
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