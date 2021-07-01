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مجتمع

الخيارات الصعبة لحل الأزمة الليبية

منذ 35 ثانية
US Secretary of State Antony Blinken (L) attends a meeting with Libyan Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh (R) at the Marriott Hotel in Berlin, Germany, on June 24, 2021. - Hopes grew on June 23 for Libya's stability following a decade of bloodshed as Russia and Turkey reached a tentative plan in talks in Berlin to start withdrawing foreign mercenaries, officials said. A UN-sponsored conference -- the second held in the German capital -- renewed commitments to holding elections on December 24, a watershed for the North African nation where foreign powers have violently jostled for influence. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP)
الحل بيد الليبيين أنفسهم في إطار توافقات سياسية وتوحيد الجيش الليبي ونزع السلاح   الدكتور خالد الشرقاوي السموني * استضافت العاصمة الألمانية مجددا يوم 23 يونيو 2021 أبرز أطراف النزاع الليبي، وبينهم للمرة الأولى الحكومة الانتقالية، في إطار مؤتمر “برلين 2 “حول ليبيا على مستوى وزراء خارجية الدول الرئيسية المعنيةأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية
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