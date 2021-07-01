حوادث
حجز مخدرات وأسلحة بطنجة
وضعت عناصر الهيأة الحضرية التابعة للأمن العمومي، بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، الاثنين الماضي، حدا لنشاط عنصرين يشتبه في انتمائهما لشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار وترويج المخدرات بالمدينة، وضبطتهما في حالة تلبس بحيازة كميات مهمة من المخدرات، التي كانا ينويان توزيعها على تجار التقسيط بالمنطقة. وجرى إيقاف المشتبه فيهما، البالغين منأكمل القراءة »
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