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حوادث

إيقاف متهمين بالقتل بمكناس

منذ 16 ثانية
استفاق سكان منطقة البريدية ضواحي مكناس، صباح الأحد الماضي، على وقع العثور على جثة شاب عشريني عليها آثار العنف، ملقاة بجوار عمارة سكنية. وفور إخطارها بالحادث، انتقل ممثلو السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية ببوفكران إلى مسرح الجريمة، قصد المعاينة. ومكنت التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر الدرك بتنسيق وثيق معأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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