حوادث
السجن لمتهم بالهجوم على مسكن الغير
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل التخدير بواسطة لصاق العجلات وإحداث الفوضى بالشارع العام والهجوم على مسكن الغير ليلا وخرق حالة الطوارئ الصحية وحمل السلاح بدون سند قانوني والتهديد بواسطةأكمل القراءة »
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