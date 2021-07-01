حوادث
اعتقالات في صفوف الإلترات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بالبيضاء، أخيرا، من اعتقال أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و36، للاشتباه في تورطهم في إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية. وحسب مصادر «الصباح»، توصلت مصالح الشرطة بالبيضاء بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص على متن دراجات نارية، يشتبهأكمل القراءة »
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