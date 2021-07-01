حوادث
منافســـة انتخابيــة بالضرب والجرح
على بعد أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية، بدأت الصراعات تشتد بين المنتخبين داخل الدوائر الانتخابية، إذ يسوى بعضها بالنقاش والتنازلات، بينما تنتهي أخرى بالضرب والجرح، قصد الانفراد بدائرة انتخابية معينة، في وقت يطالب فيه الناخبون بـ»بروفيلات» في مستوى التحديات التنموية المطروحة، غير أن ممارسات الماضي لا تزال حاضرة وبقوة. وفي هذاأكمل القراءة »
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