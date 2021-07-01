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شهادات
سلوك غير مقبول “لا يرضيني ولن يرضي أي مواطن حر، اختيار بعض المغاربة إسبانيا وجهة سياحية يقصدونها رغم الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين، وما تلاها من إجراءات مغربية جريئة للتأثير على الجارة الشمالية التي قامت بسلوك مرفوض حين استقبلت رئيس الجمهورية الوهمية على أراضيها. للأسف الشديد هؤلاء بدوا كما لوأكمل القراءة »
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