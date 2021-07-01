ملف الصباح
أثرياء خانوا التضامن الشعبي
توجهوا بطرق ملتوية إلى إسبانيا وبعضهم يملك عقارات بها خارج القانون وجد أثرياء الأزمات، ممن هربوا الأموال إلى إسبانيا، أنفسهم في موقف صعب، بعد التوتر المغربي الإسباني، عقب سماح سلطات الجارة الشمالية بالمس بالسيادة المغربية ودعمها مخططات الجزائر ومرتزقة بوليساريو، بعد فضح المغرب ولوج المسمى زعيم الجبهة بجواز مزور إلىأكمل القراءة »
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