الرياضة
لعنة العبدي تلاحق الدفاع
الفريق الجديدي يواصل إهدار النقط ويتعادل بميدانه أمام المولودية فشل الدفاع الحسني الجديدي في تحقيق نتيجة الفوز على حساب ضيفه فريق مولودية وجدة، في المباراة التي جرت أطوارها أول أمس الثلاثاء بملعب العبدي بالجديدة، لحساب الجولة 24 من الدوري المغربي، وانتهت بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما. وكان الفريق الجديدي سباقا إلىأكمل القراءة »
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