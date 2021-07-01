fbpx
الرياضة

لعنة العبدي تلاحق الدفاع

منذ 11 دقيقة
الفريق الجديدي يواصل إهدار النقط ويتعادل بميدانه أمام المولودية فشل الدفاع الحسني الجديدي في تحقيق نتيجة الفوز على حساب ضيفه فريق مولودية وجدة، في المباراة التي جرت أطوارها أول أمس الثلاثاء بملعب العبدي بالجديدة، لحساب الجولة 24 من الدوري المغربي، وانتهت بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما. وكان الفريق الجديدي سباقا إلىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى