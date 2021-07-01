الأولى
غـاز إسبـانيـا في مهب الأزمة
كشفت تقارير إعلامية إسبانية تخوف مدريد من رفض الرباط تجديد اتفاقية تشغيل أنبوب الغاز الآتي من الجزائر، ما وضع الجارتين الشمالية والشرقية أمام البحث عن طريق في البحر سيتطلب إنجازها تكاليف مالية و سنوات من العمل. وسارعت “سوناطراك” الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات، إلى محاولة طمأنة الإسبان، الذين يتوجسون من ثقلأكمل القراءة »
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