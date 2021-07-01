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9 في المائة فقـط يرفضـون اللقاح
استطلاع “سونيرجيا” يؤكد تراجع نسبة الرافضين وسكان الجنوب الأكثر استعدادا له بعدما ارتفعت الأصوات المعارضة لتلقي لقاح “كورونا”، في بداية الحملة الوطنية للتلقيح ضد الوباء، أظهر استطلاع للرأي، أنجزته أخيرا صحيفة “ليكونوميست” بتعاون مع مؤسسة “سونيرجيا”، انخفاض نسبة الرافضين، والتي لا تتجاوز 9 في المائة، لتضع حدا لذلك النقاش “البيزنطي”أكمل القراءة »
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