الصباح الفني
“قصر نظر” يمثل المغرب في سويسرا
فيلم عكرود يشارك في المهرجان الدولي للسينما الإفريقية أعلنت الممثلة والمخرجة سناء عكرود، مشاركة فيلمها “قصر نظر”، في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية في دورته 15 بلوزان سويسرا. وقالت عكرود إن القائمين على المهرجان، اختاروا فيلمها للدخول في منافسة للظفر بإحدى جوائز التظاهرة الفنية، إذ كتبت “يواصل فيلم “قصرأكمل القراءة »
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