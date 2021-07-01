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حافلة الكتاب تجوب البيضاء
انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بالمدرسة العليا للأعمال بالبيضاء، مبادرة ثقافية عبارة عن حافلة متعددة الوسائط (حافلة الكتاب/ بيبليوطوبيس)، وهي عبارة عن فضاء ثقافي متنقل . وتأتي هذه المبادرة الثقافية، وهـي مشـروع أطلقـه المعهـد الثقافي الفرنسـي بالمغـرب ، وجرى تدشينه بحضور هيلين لوغال سفيرة فرنسا في المغرب، تتويجا لرغبة راسخة فيأكمل القراءة »
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