الرياضة
عصبة الوسط تتوج ببطولة الكرة الحديدية
صفري: بهذه التظاهرات سنعيد الاعتبار لهذه الرياضة أحرزت عصبة الوسط البطولة الوطنية للشباب للكرة الحديدية، التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، بالعرائش، بمشاركة جميع العصب الوطنية. واحتلت الصف الثاني، عصبة فاس، بفارق بسيط من النقاط، وجاءت عصبة تادلة في الرتبة الثالثة. وشهدت البطولة، التي شاركت فيها عصبة الشاوية، الممثلة بأندية أصدقاءأكمل القراءة »
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