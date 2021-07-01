حوادث
الحبس لمروج ممنوعات بالجديدة
أدانت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا، وحكمت عليه ب15 شهرا حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها وترويجها ومسك مسكر ماء الحياة في حالة العود. وقضى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ذاتها، بمؤاخذتهأكمل القراءة »
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