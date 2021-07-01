الرياضة
المرضي تتخلف عن معسكر المنتخب
يخوض المنتخب الوطني للملاكمة رفقة الملاكمين الأفارقة المؤهلين إلى الألعاب الأولمبية، تجمعا إعداديا بخباروفسك بروسيا لثلاثة أسابيع، استعدادا للألعاب الأولمبية المقبلة، المقرر إجراؤها بطوكيو انطلاقا من 23 يوليوز الجاري. وعلمت “الصباح”، أن الجامعة الملكية المغربية للملاكمة قررت برمجة هذا التجمع بالتنسيق مع الكنفدرالية الإفريقية للعبة، والغاية منه تحضير الملاكمين المؤهلينأكمل القراءة »
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