مقالات الرأي
جمود الفقه كرس المنظور التحريمي
عصيد قال إن الغلو المذهبي أبقانا خارج العصر قال أحمد عصيد إن التراكمات الفقهية تحولت إلى ذهنية وثقافة سائدة في المجتمع، وصار الناس ينظرون تلقائيا إلى كل شيء جميل من خلق الإنسان وإبداعه على أنه حرام، وأضاف الباحث أن الأحداث العدوانية ضدّ الفنون تعود بشكل أكثر حدّة بسبب ظهور تنظيماتأكمل القراءة »
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