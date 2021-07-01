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سبيل يستعيد “بول بولز مترجما”
صدر، أخيرا، عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، مؤلف جديد يحمل عنوان “بول بولز مترجما”. ويحمل هذا الكتاب توقيع الأستاذ عبد القادر سبيل، بينما تولى مهمة ترجمته من اللغة الإنجليزية الأستاذ محمد مفضل. ومما جاء في تقديم الكتاب أنه “يقدم مقاربة جديدة لكتابات بول بولز، منأكمل القراءة »
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