مقالات الرأي
التحريم بشروط
> ما الموقف الشرعي من الصورة؟ > الصورة مصطلح مشترك بين أمور متعددة، قد تطلق على الصورة التي ترسم باليد، أو التي تؤخذ بالآلة، أي الصورة الفوتوغرافية. وكان هناك خلاف حول تحريم الصورة الفوتوغرافية والفيديوهات في بداية ظهورها، فبعض الفقهاء الأوائل ألحقوها بالأحاديث التي تنهى عن التصوير منها ” لاأكمل القراءة »
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