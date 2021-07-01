حوادث
تفكيك شبكة مخدرات بمراكش
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، في عمليتين منفصلتين، بحر الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط أربعة أشخاص يشتبه في ترويجهم المخدرات والمشروبات الكحولية. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الفرقة المذكورة، أوقفت في العملية الأولى، شخصين يبلغان من العمر 19 سنة و 30، أحدهما يتحدر منأكمل القراءة »
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