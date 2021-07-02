الصباح الفني
كمال: التراث الشعبي لا يموت
أحيى، أخيرا، الفنان عصام كمال حفلا فنيا بفرنسا قدم فيه روائع من التراث المغربي، والتي تقاسم مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” أحد مقاطع الفيديو، يؤدي فيها أغنية “يا لطيف”. وعلق عصام كمال على مقطع الفيديو قائلا “التراث الشعبي المغربي مكيموتش ولا يعلا عليه. هذا المقطع من سهرة بمدينة بوردوأكمل القراءة »
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