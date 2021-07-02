اذاعة وتلفزيون
التلفزيون يدعم الإنتاج المسرحي
اتفاقية شراكة تهم تخصيص غلاف مالي من أجل اقتناء العروض وقع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، وفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، على اتفاقية شراكة جديدة تروم وضع وتحديد شروط التعاون بين الوزارة والشركة الوطنية، في ما يخص المنتوج المسرحي ومواكبة التظاهراتأكمل القراءة »
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