الرياضة
الرجاء يفرج عن مستحقات لاعبيه
وعود للاعبين بمنحة مغرية للتتويج بكأس «كاف» أفرج مسؤولو الرجاء، عن جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول، منها منحة التتويج بلقب البطولة الوطنية الموسم الماضي، والبالغة سبعة ملايين. وتوصل لاعبو الرجاء بمنحة الفوز بالبطولة، ثم منحتي مباراتين أخيرتين في الدوري، من أجل تحفيزهم في ما تبقى من مسار الموسم الرياضي،أكمل القراءة »
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