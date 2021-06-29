التأهيل الحضري لتازة…ورش طموح لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة

يشكل برنامج التأهيل الحضري لجماعة تازة لبنة جديدة على درب تعزيز جاذبية المدينة ودعم الدينامية السوسيو- اقتصادية بها، حيث بلغ مجموع الاعتمادات المالية التي تم رصدها في إطار سياسة المدينة، خلال الفترة ما بين 2017 و 2020، حوالي 113,6 مليون درهم.

ويهدف هذا البرنامج، الذي تساهم فيه وزارة السكنى وسياسة المدينة بـ 72,1 مليون درهم و جماعة تازة ب 41,5 مليون درهم، الى تحسين إطار عيش الساكنة ومصاحبة النمو الديمغرافي والحضري لمدينة تازة.

وحسب المديرية الاقليمية لوزارة السكنى وسياسة المدينة بتازة، فإن هذا البرنامج يروم المساهمة في الرفع من مستوى استفادة ساكنة تازة من الخدمات الأساسية والاجتماعية، على قدم المساواة، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية وخلق فرص الشغل، ودعم القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية التي يزخر بها الاقليم.

ويتوخى هذا البرنامج التأهيلي ترقية النسيج الحضري للمدينة وتطوير وتعزيز بناها التحتية الاساسية، وإحداث مختلف التجهيزات الجماعية على كافة المستويات بغية تقوية التنمية الحضرية المحلية و كذا إعادة تأهيل المجال الحضري من خلال الادماج الاجتماعي والعمراني للأحياء ناقصة التجهيز ورد الاعتبار للمدينة العتيقة وتعزيز الهوية الثقافية للمدينة فضلا عن تطوير النسق الجمالي والمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتتوزع المشاريع المنجزة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز على مجموعة من المحاور. و يتعلق الأمر ببرنامج إعادة هيكلة الاحياء الناقصة التجهيز، حيث يتم إنجاز هدا البرنامج في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة السكنى وسياسة المدينة والجماعة الحضرية لتازة، وذلك بغلاف مالي قدره 29,90 مليون درهم من تمويل كلي لصندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري. ويهدف الى محاربة كل أشكال السكن غير اللائق وتحسين جودة المشهد الحضري لأحياء حجرة كناوة، الربايز، دوار عياد وحي الكوشة، وجعل المجالات العمومية بها أكثر جاذبية واستقطابا، وذلك لفائدة 5544 أسرة.

و تخص الأشغال كدلك تهيئة الطرق الرئيسية بالمدينة (شارع محمد السادس -الكيفان – ابن خلدون – يوسف ابن تاشفين – 6 نونبر والمدخلين الجنوبي والشمالي للمدينة)، بكلفة 50.18 مليون درهم (تساهم الوزارة ب 30.68 مليون درهم، والجماعة ب 19.50 مليون درهم) و تهيئة الحدائق (قطرة الحليب التي انطلقت بها الاشغال مند شهر شتنبر 2018 – حديقة الاطفال – حدائق المسيرة 1، القدس 1، بوقلال، سيدي عيسى، المرابطين، دار الطالب والوفاق) وتهيئة ضفاف واد اجعونة، بكلفة 26.20 مليون درهم.

وتشمل المشاريع الأخرى تهيئة ملعب رياضي للقرب بجانب مدرسة ابن طفيل، وتهيئة المدينة العتيقة عبر إنجاز أشغال ترصيف الازقة وتهيئة الواجهات وتسقيفها، بمبلغ 21,00 مليون درهم (مساهمة الوزارة 13 مليون درهم، والجماعة 8 مليون درهم) وتأهيل الاحياء الناقصة التجهيز المتبقية بالمدينة (أصدور 1 – أصدور 2 – بوحجار – مكوسة – ميمونة) بتكلفة إجمالية مبلغها 15,62 مليون درهم (الوزارة 5,62 مليون درهم، الجماعة 10 مليون درهم). أما في ما يخص معالجة البنايات المهددة بالانهيار بمدينة تازة، فسينجز هذا البرنامج أيضا في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة والجماعة الترابية لتازة والمديرية العامة للجماعات المحلية، لفائدة 180 أسرة ، وذلك بغلاف مالي قدره 12,50 مليون درهم منها 5,50 مليون درهم من تمويل وزارة السكنى وسياسة المدينة (44 %) (صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري)، 5,50 مليون درهم من تمويل المديرية العامة للجماعات المحلية (44%) و1,50 مليون درهم من تمويل جماعة تازة (12%).

ويجسد هذا البرنامج الطموح، الذي قطع إنجازه أشواطا مهمة، انخراط مختلف الشركاء الاساسيين، من سلطات عمومية وهيئات منتخبة ومصالح خارجية، في إعطاء دفعة قوية لمسلسل التنمية الشاملة بالمدينة.

ومن شأن إنجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى مشاريع تنموية مهيكلة أخرى، أن يسهم في تعزيز جاذبية مدينة تازة.

و يرى القائمون على هذا البرنامج أن الرقي بالمشهد الحضري لجماعة تازة التي تحتل مكانة مهمة على الصعيد الوطني بحكم موقعها الجغرافي والتاريخي، أضحى اليوم يكتسي أهمية بالغة، بحكم النمو الذي تشهده المنطقة على اكثر من صعيد، والذي بات يشكل عنصر جذب يغري الساكنة القروية، الشيء الذي يقتضي إيجاد البنيات التحتية الكفيلة بالتدبير الأمثل لتزايد عدد السكان وفق رؤية متوازنة ومستدامة، تمزج بين السعي إلى إيجاد مجالات حضرية توفر إطار عيش كريم وضرورة الامتثال لضوابط التنمية المجالية الحريصة على استحضار البعد الإيكولوجي.