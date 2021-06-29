الصناعات التحويلية…ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا بنسبة 0,4 في المئة خلال شهر ماي 2021 مقارنة مع شهر أبريل 2021.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال ماي الأخير، هذا الارتفاع إلى تزايد الأسعار ب 1,6% في قطاع “الصناعات الغذائية” و ب 0,8% في “التعدين” و ب 0,3% في “الصناعة الكيماوية” وفي “صنع الأجهزة الكهربائية” و ب 0,1% في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين”. كما يعزى هذا الارتفاع، تؤكد المندوبية، إلى تراجع الأسعار ب 0,3% في قطاع “صناعة الملابس”.

أما في ما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر ماي 2021.