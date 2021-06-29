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الرياضة

عصبة الوسط تتوج ببطولة الكرة الحديدية للشباب

منذ ساعة واحدة
    صفري: بمثل هذه التظاهرات سنعيد الاعتبار لهذه الرياضة   أحرزت عصبة الوسط، البطولة الوطنية للشباب للكرة الحديدية، التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، بالعرائش، بمشاركة جميع العصب الوطنية. واحتلت الصف الثاني، عصبة فاس، بفارق بسيط من النقاط، وجاءت عصبة تادلة الرتبة الثالثة. وشهدت البطولة، التي شارك فيها عصبة الشاوية،أكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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