أسواق
“بشرى”… مطعم شرقي في “مازاغان”
افتتح منتجع “مازاغان” بأزمور، مطعما جديدا تحت اسم “بشرى… باي بودا بار”، وهو الافتتاح الذي يعزز عرض المطاعم ذات التخصصات المتنوعة، من أجل تلبية جميع رغبات الزبناء وخلق تجارب فريدة من نوعها، حسب ما أكد المسؤولون، في لقاء مع “الصباح”. وجاء اختيار اسم المطعم، (بشرى) الذي يعني بالعربية، الخبر السار،أكمل القراءة »
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