مجتمع
طماريس… أزبال “تؤثت” الشاطئ
حملات للمتطوعين بعد عجز تدبير النظافة وبنايات تحولت إلى مراحيض الوجهة إلى شاطئ طماريس، بالقرب من “دار العامل”، لم تعد تغري بالقدر الذي كانت عليه في السابق. البناية نفسها التي كانت بالإضافة إلى مهمتها، منزلا وظيفيا للمسؤول الأول بالإقليم، اعتبرت إلى زمن قصير علامة لتحديد الأماكن التي يختارها المصطافون، قصدأكمل القراءة »
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